Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük bir alışveriş merkezinde kanalizasyon şebekesi açtığı öğrenilen Ahmet Akbayır isimli vatandaşı arkadaşları telefon ile ulaşamadılar. Menteşe’de elektriklerin kesik olduğu için olay saatinde çalışma yapılmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen arkadaşları Akbayı’ra ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 Acil Yardım Ambulansı ve polis sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından Ahmet Akbayır’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ahmet Akbayır’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.