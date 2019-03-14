Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yayalar Mahallesi Çiftlik Yolu Caddesi üzerinde boş arazide hareketsiz halde yatan bir şahsı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede şahsın öldüğü belirlenirken, cesedin ailesi tarafından 5 gündür aranan engelli Battal Özcan’a ait olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.