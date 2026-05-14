Aksaray’da tarlada çalıştığı sırada akrep sokması sonucu zehirlenen çiftçi Mustafa Köse, yolda fenalaşınca 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Köse, tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eskil ilçesine bağlı Yüksecik köyünde tarlada çalışan Mustafa Köse, akrep sokması sonucu zehirlendi.

ÖLDÜRÜP BARDAĞA KOYDU

Akrebi öldürerek bardak içerisine koyan Köse, kendi imkanlarıyla hastaneye gitmek üzere yola çıktığı sırada fenalaştı. 112 Acil Servis ekiplerinden yardım talep eden Köse, ambulansla Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"AŞIRI DERECEDE YANIYOR"

Hastanede gözetim altında tutulan Köse, tarlada çalışırken mola verdiği sırada sağ ayak bileğinde bir yanma hissettiğini söyledi. Ayağını kontrol ettiğinde akrebi gördüğünü belirten Köse, "Daha sonra hastaneye gelmek için tarladan çıktım ama yarı yolda fenalaştım, devam edemedim. Hemen 112 Acil Servisini aradım. Ambulansla Eskil Devlet Hastanesi'ne getirdiler. Gerekli müdahale yapıldı. Kendimi iyi hissediyorum ama akrebin soktuğu yerde aşırı derecede yanma var." diye konuştu.

