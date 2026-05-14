Bursa’da su faturalarına ilişkin tartışmaların ardından BUSKİ Genel Kurulu’nda karar alındı. Kademe sistemi yeniden düzenlenirken bakım katı atık bedelleri çıkarıldı. Düzenlemeyle abonelere yüzde 13 yüzde 35 arasında indirim sağlanacağı açıklandı. Kararın 1 Haziran 2026’dan geçerli olacağı bildirildi.

Bursa’da son aylarda kamuoyunun en çok konuştuğu konuların başında su faturalarındaki artış yer alıyordu. Özellikle sosyal medyada paylaşılan yüksek faturalar üzerinden tartışmalar büyürken, dönemin belediye yönetimi artışların su zammından değil, faturalara yansıtılan katı atık bedellerinden kaynaklandığını savunmuştu. Ancak bu açıklamalar, vatandaş nezdinde tam anlamıyla karşılık bulmamıştı.

Sürecin ilerleyen döneminde, Mustafa Bozbey hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme” ile “Rüşvet Almak” iddiaları kapsamında yürütülen süreç sonrası tutuklama kararı verilmiş, ardından görevden uzaklaştırılmıştı. Belediye meclisinde yapılan oylama sonucunda yönetim dengesi değişirken, Büyükşehir Belediyesi’nin yönetimi AK Parti’ye geçmişti.

Bu gelişmelerin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği görevine gelen Şahin Biba, göreve hızlı bir başlangıç yaptı. İlk gündem maddesi ise uzun süredir tartışma konusu olan su faturaları oldu.

MUSTAFA BOZBEY

BUSKİ Genel Kurulu’nda alınan kararlarla, su tarifelerinde vatandaş lehine düzenlemeler yapılması, kademe yapısının değiştirilmesi, bakım bedellerinin kaldırılması ve evsel katı atık toplama ile bertaraf bedellerinin su faturalarından çıkarılması oy birliğiyle kabul edildi.

İŞTE YENİ TARİFELER

Buna göre mevcut tarifede 0–12 metreküp olan birinci kademe 0–15 metreküpe yükseltilirken, 13–20 metreküp aralığı yeniden düzenlenerek 16–20 metreküp bandına çekildi. 21 metreküp ve üzeri tüketim için belirlenen üçüncü kademe ise aynı şekilde korundu. Ayrıca faturalarda yer alan bakım bedeli tamamen kaldırıldı. 1 Ocak 2026 itibarıyla su faturalarına dahil edilerek BUSKİ tarafından tahsil edilip ilçe belediyelerine aktarılan evsel katı atık toplama ve bertaraf bedelleri de sistemden çıkarıldı.

Alınan kararların 1 Haziran 2026’dan itibaren yapılacak endeks okumalarına yansıyacağı açıklandı.

YÜZDE 35 İNDİRİM

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 15 metreküpe kadar su kullanan kişi sayısının nüfusun 87’sine denk geldiğini açıkladı. Bunun da neredeyse Bursa'nın tamamına yakını olduğunu anlatan Başkan Vekili Biba, "15 metreküp kullanan bir kişiye, yapılan düzenleme ile yüzde 28 indirim sağlandı. Evinde daha az kişi olan, daha az tüketim yapanlara da yüzde 35 indirim sağlandı. Çok abartılı şekilde su kullananlar, 25 metreküp üzerinde tüketim yapanlara da yüzde 13 indirim yapıldı. Her 1 lira indirimin, 1,5 milyon abonesi olan kuruma 1,5 milyon lira maliyeti vardır. Tüm Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Bu, meclisin başarısıdır" dedi.

