Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ziya Tasalı getirildi. Duruşmaya, müşteki Bexiada Jimenez ve Aile Bakanlığı avukatları katıldı. Müşteki Bexiada Jimenez'in avukatı, sanığın tamamlanmamış suçtan dolayı cezalandırılmasını talep etti.

"ÖLDÜRDÜM AMA TECAVÜZ ETMEDİM"

Sanık Ziya Tasalı son savunmasında, "Maktüleyi öldürdüğüm doğrudur. Ancak tecavüz etmedim. Böyle bir niyetim yoktu. Beraatimi talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ziya Tasalı hakkında "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık Tasalı'yı "Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

CİNAYET 6 YIL ÖNCE İŞLENMİŞTİ

ABD’li Sarai Sierra’nın cesedi polisin güvenlik kameralarından günlerce süren takibi sonunda 2 Şubat 2013’te bulunmuştu. Genç kadının sanık Ziya Tasalı tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürüldüğü belirlenmişti. Sanık Tasalı, 24 Haziran 2014’te yargılandığı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sarai Sierra’yı "Kasten öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezasına, "Cinsel saldırı" ve "Hırsızlık" suçundan ise toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.