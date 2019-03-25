Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların bugün (25.03.2019) için tatil edildiği bildirildi.
Başkale'de kar tatili
25.03.2019 - 09:21 | Son Güncelleme: 25.03.2019 - 09:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün için tatil edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların bugün (25.03.2019) için tatil edildiği bildirildi.
Etiketler : kar tatili,Van,
612445 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/612445.aspx
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