Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Bağlamış, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında, kampanyaya destek açıklamasında bulundu.

Kampanyanın önemine değinen Bağlamış, şunları kaydetti:

"KTB olarak kampanyaya desteklerimizi esirgemeyeceğiz. İşverenlere çağrıda bulunuyorum, gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli destekler getirildi. Eğer işveren işlerinde sıkıntı yaşamışsa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca işsizlik fonundan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki düzenini bozma, istihdamını koru. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik."

Bir gazetecinin "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında işe alınan kişi sayısını sorması üzerine Bağlamış, "Bu sayı yaklaşık 8 bin kişiye ulaştı. Bizim hedefimiz yaklaşık 30 bin kişi. Nisan ayının sonuna kadar inşallah 30 bin personel istihdam edilir." diye konuştu.

Toplantıda KTB'nin faaliyetleri de anlatıldı.