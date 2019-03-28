Yüksekova ilçesinde bugün sabah saatlerinde başlayan sis öğle saatlerinde de etkisini artırdı. Sabah sisle uyanan vatandaşlar büyük sıkıntı yaşarken, görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü ilçede trafikte aksamalar oldu.
Hakkari'de sis ulaşımı olumsuz etkiledi
28.03.2019 - 18:57 | Son Güncelleme: 28.03.2019 - 18:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Etiketler : hakkari,
613358 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/613358.aspx
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