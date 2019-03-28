Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksekova ilçesinde bugün sabah saatlerinde başlayan sis öğle saatlerinde de etkisini artırdı. Sabah sisle uyanan vatandaşlar büyük sıkıntı yaşarken, görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü ilçede trafikte aksamalar oldu.