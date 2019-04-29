Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Günümüzde herkesin hayatı zor. Dar vakte onlarca şey sığdırmaya çalışmak, sorumluluk, iş, ev, trafik... Tamam zor ama bir de eğlenceli taraftan bakmayı başarabildiğimizde bedenimizin de buna memnuniyetle cevap vereceğini söylüyor uzmanlar. Çünkü her şeyi yöneten beyin. Bedendeki acıyı da, öfkeyi veya mutluluğu da. O hâlde seçim bize bağlı. E madem öyle, uzmanların hiç harcama yapmadan kendi kendimize mutlu olmamızı sağlayacak tavsiyelerine göz atmakta yarar var. Seçin, uygulayın, gülün diye:

¥ Ayağınıza farklı çoraplar giymeyi deneyin. Bu saçma hareket, başlangıç olsun evde gülümsemeler için. Tabii bir de şükretmek için. Böyle şeyler yapacak iki ayağınız var diye.

¥ Marketten değişik soslar alıp rafa dizin. Makarnaya, salataya dökün, değişiklik olsun.

¥ Bir çocuk gibi renkli ve simli kalemler, renkli etiketler alın, notlarınızı bunlara yazarsınız. Maksat hoşluk olsun.

¥ Sokaktaki kedi ya da köpeklere laf atın, gözlerine bakın. Mutlaka gülümseyeceksiniz. Korkmuyorsanız tabii:)

¥ Bir Hababam Sınıfı, bir Ayşen Gruda filmi açın ama çok komik olanından.

¥ Sosyal medyada grubunuza “çok mutluyum, ya siz?” diye yazın.

¥ Bahar geldi, evinize küçük dokunuşlar gerek. Bir tablo alın, balkonunuza bahar çiçekleri açın, koltuğunuzu pencere önüne çekin. Küçük değişiklik, büyük gülümseme...

¥ Yaşlı bir insana yardım edin, birinin yerine akbil basın, metroda yer verin.

¥ Kendinize bir demet çiçek alın. Bu ara papatya müthiş olur. Gün boyu taşıyın, baktıkça mutlu olun.

¥ Yaşadığın şehrin hiç gitmediğin bir yerine git. Mesela İstanbul’da, hiç bilmediğiniz bir yerin otobüs hattına binin, son durağa kadar gidin.

¥ Çimlere çıplak ayakla basmayı deneyin. Enerjiniz pozitife dönsün.

¥ Kendinizi en eğlenceli hissettiğiniz giysiyi bugün giyin mesela. Gören ne derse desin.

¥ Sevdiğin birine durup dururken hediye alın. Saçma bile olabilir. Olsun, gülersiniz hiç olmazsa.

¥ Gündüz gökyüzünde birbiriyle müthiş uyumlu kuşları izleyin. Sonra aynı gökyüzünde yıldızları izleyin.

¥ Telefonu almamaya çalışın elinize.

¥ Bu ara her yerde lunaparklar kuruluyor. Gidip hepsine binmeyi deneyin.

¥ Deniz varsa yaşadığınız şehirde, şanslısınız. Ayaklarınızı suya daldırın. Deniz yoksa göl, nehir... O da mı yok? Reklamdaki gibi, leğen içinde su ve balkon.