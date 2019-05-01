Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Tatköy’de petrol ofisinde park halindeki araçta arama yaptı. Aramada, A.K.’ye ait 01 BAP 13 plakalı araçta 162 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili A.K. gözaltına alındı ve 18 bin TL ceza uygulandı.