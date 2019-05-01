Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Tatköy’de petrol ofisinde park halindeki araçta arama yaptı. Aramada, A.K.’ye ait 01 BAP 13 plakalı araçta 162 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili A.K. gözaltına alındı ve 18 bin TL ceza uygulandı.
Kaçak içkiye 18 bin TL ceza
01.05.2019 - 17:30 | Son Güncelleme: 01.05.2019 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 162 litre kaçak içki ele geçirildi.
Etiketler : Antalya,
621485 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621485.aspx
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