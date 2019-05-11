Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, A.G'nin kullandığı kamyonun kasasındaki otomobil hurdaları, Osman Kibar Tüneli girişinde, tünelin üzerini kapatan beton bloklara çarptı.

Birkaç beton blokun zarar gördüğü kazada kamyonun çarptığı son blok koparak yola düştü.

Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki beton blok ve yola düşen hurdalar nedeniyle tünel trafiğe kapandı.

Kamyonun arkasında seyreden otomobillerin zamanında durması can ve mal kaybını önledi.

Aracın arkasından gelen bir diğer kamyonun sürücüsü Yusuf Yağcı, bir anda önünde toz bulutu belirdiğini ifade ederek, "Seyir halindeyken büyük bir gürültüyle blokun yere düştüğünü gördüm. Çok şükür can kaybı olmadı. Çok büyük tehlikeydi ucuz atlattık." dedi.

Tünel, beton blok ve hurdaların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

A.G. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.