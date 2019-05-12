Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çamlıhemşin ilçesinden Kaçkar Dağları'na tırmanış gerçekleştiren bir grup dağcı, zirve dönüşüne geçti. Bu sırada Altıparmak mevkiinde ekipteki Esra Emek dengesini kaybederek kayalıklara düşüp yaralandı. Ekipteki arkadaşlarından bazıları kamp alanına inerek yardım çağrısında bulundu. Bölgeye AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 4 saatlik yürüyüşün ardından bölgeye ulaşarak yaralı dağcıyı sedye ile alıp, Avusor Yaylası'na indirecek. Yaralı dağcı buradan ambulansla hastaneye kaldırılacak.