Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar Demircilerardı Mahallesi'nde bazı ağaçların devrilmesine neden oldu. Öte yandan devrilen ağaçlar, çatılardan düşen parçalar ve yıkılan bir bahçe duvarı ile üç araçta maddi hasar meydana geldi.