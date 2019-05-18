Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri, bir şoförün vurup kaçtığı atın hayatını kurtardı. Kaynaklar mevkisinde Buca Gölet civarında gerçekleşen olayda ekipler, bir sürücü tarafından vurularak kaderine terk edilen atı fark edip müdahale etti. İlk müdahalesinin yapılması için ekiplerce Buca Gölet Tesisleri otoparkına götürülen yaralı atın tedavisi için veteriner hekimlere ve Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) hayvan hakları savunucularına haber verildi. İlk tedavi sırasında atın gebe olduğunu anlaşıldı. Müdahalenin ardından atın tedavisi ve bakımı yapılmak üzere zabıta ekiplerinin kamyonetiyle at, çiftliğe nakledildi.