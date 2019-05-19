Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında para toplayan öğrenciler, rastgele bir bakkala giriyor ve burada borç defterinde adı yazan hiç tanımadıkları herhangi birinin borcunu ödüyor. 10’uncu sınıf öğrencisi Hava Pamuk “Tarih dersinde bu geleneği öğrendik. Konu dikkatimi çekti. Öğretmenimiz ile konuşup böyle bir kampanya başlatmayı düşündük. Arkadaşlarım da destek çıktı” diyor. Tarih öğretmeni Tekin Şeker de “Bu gelenek atalarımızdan kalmış. Günümüzde de hatırlanması lazım. Hâli vakti yerinde olan kişiler, mahallerinde durumu kötü olan birilerinin borçlarını bu yöntemle kapatabilir. Bu uygulama öğrencilerimiz arasında ilgi gördü. Biz de bu çerçeve de böyle bir etkinlik yaptık. Bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Umarım örnek olur” ifadelerini kullanıyor. Okulun müdürü Cengiz Cengiz ise, öğrencileri bu anlamlı davranışlarından dolayı tebrik ettiğini söylüyor. Öğrenciler, bu geleneği ramazan ayı boyunca ve önümüzdeki yıl da sürdüreceklerini belirtiyor.