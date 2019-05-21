Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'deki fındık bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayvacık İtfaiyesinde görev yapan İslam Demirkaya (53) girdiği bunalım sonucu evinin yakınındaki fındık bahçesinde tabancayla kendini kafasından vurarak intihar etti. İslam Demirkaya'nın cenazesi fındık bahçesindeki ağacın dibinde oturur halde bulundu. Demirkaya'nın cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.