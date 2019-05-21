Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak 13-20 Mayıs 2019 tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirdi. 3 ayrı operasyonda Ş.N., İ.Ç., M.A., E.T., İ.A., İ.İ., N.Y. ve A.Y. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında şahısların ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramada ise 440 adet ecstasy hap, 32 gram metamfetamin maddesi, 16 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi ile 2 adet tabanca ve 95 adet tabancaya ait fişek ele geçirildi.