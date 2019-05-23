Olay, öğle saatlerinde Eşrefpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu etkisinde olan bir genç, trafikte seyreden Yılmaz Demir idaresindeki ticari taksiye saldırdı. Olayın şokunu yaşayan taksi şoförü, trafiğin yoğunluğu sebebiyle uzaklaşamadı. Kısa süre sonra taksiye vurmaya başlayan genç, hem kendine hem de araca zarar verdi. Çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırmayan şahıs aracın üzerine çıkarken, arabanın parçalarını vatandaşların üzerine attı. Ardından aşağıya inen genç, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Şahıs polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de korku dolu anlar! Aracın üzerine çıktı, ortalığı birbirine kattı
23.05.2019 - 18:53 | Son Güncelleme: 23.05.2019 - 19:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Konak ilçesinde, uyuşturucunun etkisinde olduğu iddia edilen bir genç bir otomobile ve kendisine zarar verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmir,Konak,
626704 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626704.aspx
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