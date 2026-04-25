“Cin Ali” lakabıyla tanınan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Ali Bal'ın evinde yaşanan tartışma sonrası hayatını kaybettiği bildirildi. Kamuoyunca ''Cin Ali lakaplı Ali Bal öldü mü, Cin Ali olayı nedir?'' sorularının cevapları araştırılırken yaşanan olayın detayları da merak ediliyor.

Olay Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre 42 yaşındaki Ali Bal ile 14 yaşındaki kızı arasında henüz netleşmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, fiziksel müdahaleye dönüştü. Peki, Cin Ali lakaplı Ali Bal öldü mü, Cin Ali olayı nedir?

Cin Ali lakaplı Ali Bal öldü mü, Cin Ali olayı nedir? Müge Anlının programından tanınıyordu!

CİN ALİ LAKAPLI ALİ BAL ÖLDÜ MÜ?

Gaziantep’te meydana gelen olayda, kamuoyunda “Cin Ali” olarak bilinen Ali Bal hayatını kaybetti. Evinde 14 yaşındaki kızıyla yaşadığı tartışmanın büyümesi üzerine bıçaklanan Bal’ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası kızı polis ekiplerine teslim olurken, soruşturma başlatıldı.



Cin Ali lakaplı Ali Bal öldü mü, Cin Ali olayı nedir? Müge Anlının programından tanınıyordu!

CİN ALİ OLAYI NEDİR?

“Cin Ali” olarak tanınan Ali Bal’ın ismi, daha önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan kayıp Ali Yanıç dosyasıyla gündeme gelmişti. Söz konusu dosyada dikkat çeken isimlerden biri olan Bal, program sürecinde istismar ve hırsızlık iddialarıyla anılmış ve kamuoyunda tartışmalı bir figür haline gelmişti. Son yaşanan ölüm olayı ise geçmişindeki iddiaların yeniden gündeme taşınmasına neden oldu.

