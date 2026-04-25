Bugün düğünleri olacaktı... Genç çift evlerinde ölü bulundu
Burdur'da bugün düğünleri yapılacak olan çift, evlerinde ölü bulundu. Çiftin elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Bugün sabah saatlerinde Burdur'un Çavdır ilçesi Küçükalan köyünde edinilen bilgiye göre, dün akşam kınaları olan ve bugün düğünleri olacak Ayşegül Maral (20) ve Fatih Özaslan (34) çifti ikametlerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Yakınların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından çiftin cenazeleri morga kaldırılırken ölüm nedenleri yapılacak olan otopsinin ardından kesinleşeceği öğrenildi.
AKIMA KAPILDIKLARI TAHMİN EDİLİYOR
Evde yapılan incelemede ise çiftin elektrik akımına kapılması sonucu hayatlarını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.