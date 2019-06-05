Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağanak yağış nedeniyle D-100 kara yolunun Giresun yol ayrımı, Kesikkaş köyü yakınlarında dağdan kopan kaya parçaları ve selin menfezi tıkaması sonucu ulaşıma kapandı. Sel ve çamurlu su nedeniyle bazı araçlar arızalandı. Araçlar çamura saplandıkları yerden iş makineleriyle çıkarıldı. Sürücüler aralarından inerek yaklaşık 1 saat yolun açılmasını bekledi. Bu anlar ise sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Karayolu ekipleri yolu temizleme çalışması başlattı. Kara yolu temizlendikten sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı.