Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan göçmenler için yapılan 5 bin kişilik Geçici Geri Gönderme Merkezi’nde isyan çıktı. Iğdır-Doğubayazıt Karayolu Erhacı köyü bölgesine yapılan Geçici Geri Gönderme Merkezi’nde gece saatlerinde isyan çıkması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Göçmenlerin, ülkelerine gitmemek için isyan çıkardıkları öğrenildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.