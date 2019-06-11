Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Çokyaşar Mahallesinde yapılan istihbarı çalışma neticesinde bir evde yapılan aramada fidan yetiştiriciliğinde kullanılan tüpler içerisinde 38 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirler imha edilmek üzere el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.
Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi
11.06.2019 - 17:12 | Son Güncelleme: 11.06.2019 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ev,bahçe,kenevir,
630376 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/630376.aspx
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