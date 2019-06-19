Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Etiler Mahallesi Özgüler Sokak’ta akraba olan U.T. (37) ve C.T. (23) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından öfkelenen U.T. ile C.T. arasında kavga çıktı. U.T., yanında bulundurduğu bıçağıyla C.T.'ye saldırdı. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen U.T.’nin arkadaşı K.A. ve C.T. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.