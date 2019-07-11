E-5 karayolu Bostancı mevkiinde bir ambulans elektrik direğine çarptı. Ambulanstaki 3 sağlık görevlisi yaralanırken ambulans içerisindeki hasta yara almadan kurtuldu.
Ambulans elektrik direğine çarptı
11.07.2019 - 11:44 | Son Güncelleme: 11.07.2019 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-5 karayolu Bostancı mevkiinde bir ambulans elektrik direğine çarptı. Ambulanstaki 3 sağlık görevlisi yaralanırken ambulans içerisindeki hasta yara almadan kurtuldu.
Etiketler : Ambulans,
636338 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/636338.aspx
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