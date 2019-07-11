Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Sinop Kefevi Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan Yalçın idaresindeki 57 AAD 257 plakalı motosiklet, otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücü Atakan Yalçın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

