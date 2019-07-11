Kaza, Sinop Kefevi Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan Yalçın idaresindeki 57 AAD 257 plakalı motosiklet, otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücü Atakan Yalçın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
11.07.2019 - 13:38 | Son Güncelleme: 11.07.2019 - 13:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop Kefevi Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan Yalçın idaresindeki 57 AAD 257 plakalı motosiklet, otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücü Atakan Yalçın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Etiketler : sinop,
636370 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/636370.aspx
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