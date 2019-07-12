Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Karacaören Çiftlik Mahallesi Değirmende mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki Bekir Aydın tarlada ölmüş halde bulundu.



ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bekir Aydın'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.