Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Karacaören Çiftlik Mahallesi Değirmende mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki Bekir Aydın tarlada ölmüş halde bulundu.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bekir Aydın'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Tarlada ölü bulundu
12.07.2019 - 19:29 | Son Güncelleme: 12.07.2019 - 19:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da 71 yaşındaki Bekir Aydın tarlada ölmüş halde bulundu.
Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Karacaören Çiftlik Mahallesi Değirmende mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki Bekir Aydın tarlada ölmüş halde bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : ölüm,samsun,tarla,bekir aydın,
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