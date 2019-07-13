Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kastamonu-İhsangazi karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsangazi istikametinden Kastamonu istikametine seyir halinde bulunan okul öncesi öğretmeni Leyla Kahraman(37) idaresindeki 53 EB 272 otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halindeki kamyon dorsesine arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle büyük hasar gören aracın içindeki sürücü Leyla Kahraman ile yolcu koltuğunda oturan annesi Pakize Çelik (61) ve kucağında bulunan 1,5 yaşındaki Ülkü Mutlu Kahraman yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 1,5 yaşındaki Ülkü Mutlu Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan tedavisi süren Pakize Çelik'in ise durumun ağır olduğu öğrenildi.

Ülkü Mutlu'nun (34) 2 yıl önce annesinden hamile olduğu haberini alarak dışarıda arkadaşlarıyla eğlendikten sonra evde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay sonrasında doğumu gerçekleşen ve geçirdiği kazada ölen Ülkü bebeğe ise ölen babasının adı olan Mutlu adının verdiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.