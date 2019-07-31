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Çanakkale'de korkutan deprem!
Çanakkale'de korkutan deprem!
31.07.2019 - 14:48 |
Son Güncelleme:
31.07.2019 - 14:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 14.34 sıralarında merkez üssü Çanakkale Yenice olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 10.6 km derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
Etiketler :
Çanakkale,deprem,
640805
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/640805.aspx
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