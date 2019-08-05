Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, öğle saatlerinde, ilçenin Özkan Mahallesi'nde meydana geldi. E.G., iddiaya göre, daha önce bilinmeyen nedenle kavga ettiği Mustafa Danışmaz'ı sokakta, otomobilde görünce silahını çekti. E.G., kavgalı olduğu Mustafa Danışmaz'ın babası Abdullah Danışmaz yönetimindeki otomobile tabancayla 3 el ateş etti. E.G., olay yerinden kaçarken, araçta kurşunların isabet ettiği sürücü Abdullah Danışmaz, ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan Danışmaz, ambulansla Bayram Halil Araklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden vurulan Abdullah Danışmaz, ameliyata alındığı hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

E.G.'nin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri, çalışma başlattı.