Kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, bazı vatandaşlar ise kurbanlıkların saldırısına uğradı.
Acemi kasaplar hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Acemi kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesti
11.08.2019 - 09:29 | Son Güncelleme: 11.08.2019 - 09:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da Kurban Bayramının ilk gününde onlarca vatandaş, kurbanlık yerine kendilerini kesince hastanelik oldu.
Kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, bazı vatandaşlar ise kurbanlıkların saldırısına uğradı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adıyaman,
643230 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643230.aspx
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