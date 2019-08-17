Müşterilerin arttığı Ramon Deo, yalnızca yılanlara has bir hayvanat bahçesi. Albino (beyaz) yılanlarla  masajı hizmeti alan turistler, yere yatarak üstünde bu hayvanların gezinmesine izin veriyor. Turistler yılan masajını heyecan verici buluyor. MANILA İHA