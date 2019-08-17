Müşterilerin arttığı Ramon Deo, yalnızca yılanlara has bir hayvanat bahçesi. Albino (beyaz) yılanlarla masajı hizmeti alan turistler, yere yatarak üstünde bu hayvanların gezinmesine izin veriyor. Turistler yılan masajını heyecan verici buluyor. MANILA İHA
Yılan masajı
17.08.2019 - 07:20 | Son Güncelleme: 17.08.2019 - 07:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filipinler’deki Panay adasında özel bir hayvanat bahçesi olan Ramon Deo, turistlere yılan masajı yapmaya başladı.
Etiketler : yılan,
644261 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/644261.aspx
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