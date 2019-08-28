Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık 30 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31 
İzmir: Az bulutlu ve açık 37 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 36 
Antalya: Az bulutlu ve açık 38 
Samsun: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı 29 
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 27 
Erzurum: Parçalı bulutlu 27 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 