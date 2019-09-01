Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Dikmen ilçesi Kerim köyü Ahmetoğlu Mahallesi mevkiinde dört farklı noktada başladı. Orman yangınına bölgenin dik ve yokuş olması, ulaşım imkanı olmaması nedeniyle Gerze Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme birimlerinin müdahale edemediği ve durumun Orman Bakanlığına bildirilmesi neticesinde bakanlığa ait bir yangın söndürme helikopterinin kısa süre zarfında yangın bölgesine geldiği belirtildi.

Neden ve nasıl çıktığı henüz bilinemeyen yangına Sinop, Gerze ve Boyabat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve yangın tankerlerinin intikal ettiği, fakat coğrafik yapıdan dolayı yangın araçlarının kullanılamadığı öğrenilirken, İşletme Müdürlüğü yetkilileri rüzgarın olmaması yangının büyümesinin önüne geçtiğini, ortalama iki dönüm alanın yanmış olabileceğini ifade etti.

Yetkililer, Gerze Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdiği öğrenilirken, Jandarma Olay Yeri inceleme birimlerinin de yangınla ilgili araştırma yaptığı kaydedildi.