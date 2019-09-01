Alınan bilgiye göre, Celal İncedal yönetimindeki hafif ticari araç ile Reşat Mızrak kontrolündeki otomobil Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun Günaltı Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip ile Birecik Devlet Hastanelerine sevk edildi.
Hayati tehlikesi bulunan yaralılardan Bekir Uçar (47), kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesine yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.