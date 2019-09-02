En son Bursa Otogarı'nda İstanbul otobüsüne binerken görülen 13 yaşındaki Ş.C. adlı kız çocuğu, kayıplara karıştı. Sosyal medyada yapılan duyuruların ardından Ş.C., emniyet tarafından bulundu ve ailesine teslim edildi.
13 yaşındaki kayıp kız bulundu
02.09.2019 - 09:29 | Son Güncelleme: 02.09.2019 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da 2 gündür kayıp olan kız çocuğu, sosyal medyada yapılan duyuruların ardından bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : bursa,
647797 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/647797.aspx
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