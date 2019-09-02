Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En son Bursa Otogarı'nda İstanbul otobüsüne binerken görülen 13 yaşındaki Ş.C. adlı kız çocuğu, kayıplara karıştı. Sosyal medyada yapılan duyuruların ardından Ş.C., emniyet tarafından bulundu ve ailesine teslim edildi.