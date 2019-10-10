Merkez üssü Yalova’nın Marmara Denizi açıkları olan 4.0 büyüklüğündeki deprem Yalovalıları korkuttu. Evlerini terk eden vatandaşlar sokaklarda bekledi. Oldukça korktuklarını ifade eden vatandaşlar sarsıntının çok sert olduğunu dile getirdi. Yaşanan bu depremi yine merkez üssü Yalova’nın Marmara Denizi açıkları olan 3.3 ve 3.4 büyüklüğündeki 2 sarsıntı daha izledi. Çevre illerden de hissedilen depremlerde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.
Yalova’da meydana gelen deprem korkuttu
10.10.2019 - 20:50 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 20:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yalova’da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Bu depremi 3.3 ve 3.4 şiddetindeki 2 deprem daha izledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : deprem,yalova,
655559 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/655559.aspx
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