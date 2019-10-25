Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 903. Sokak'ta yürüyen A.S.Ş. (34), kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Karanlık olan sokaktaki saldırıda tabancadan çıkan iki mermiden biri A.S.Ş.'nin bacağına isabet etti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla alakalı soruşturma sürüyor.