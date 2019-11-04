Kentte ailesi tarafından 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan Erkan’ın yanmış haldeki cesedi 64 AN 426 plakalı otomobilde Yeniceköy Caddesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu. Erkan’ın cesedinin yandığı öğrenilirken, jandarma ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Kayıp adamın yanmış cesedi bulundu
04.11.2019 - 11:30 | Son Güncelleme: 04.11.2019 - 11:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uşak’ta 3 gündür kayıp olan 33 yaşındaki Hüseyin Ali Erkan’ın ormanlık alanda aracının içinde yanmış cesedi bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : yanmış ceset,uşak,
660457 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/660457.aspx
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