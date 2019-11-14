Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Sakarya'nın Erenler ilçesindeki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede büyüyen alevlere müdahalesi sürüyor.