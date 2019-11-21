Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz haftalarda Antalya’da bir kişiyi sazan balığı ısmarlayarak dolandırdığı iddia edilen çetenin İzmir’de de mağdurları ortaya çıktı. İzmir’in Menderes ilçesinde yaşayan Tamer Hasanoğulları ve Buca ilçesinde yaşayan Deniz Küslü, Antalya’da dolandırılan mağdurla konuşarak aynı çete tarafından dolandırıldıklarını iddia etti. Çetenin Denizli’de faaliyet gösterdiğini söyleyen mağdurlar, iddialara göre dolandırıcıların esnaf kefalet kredisi çekme bahanesiyle araç sahiplerini bulundukları şehre çağırdıklarını ve senet imzalattırdıklarını ifade etti.



Çetenin parayı hesaba yatırmak için günlerce oyaladığını belirten mağdurlar, satışın gerçekleşmesinin ardından aracın birkaç gün içinde çok fazla kişi tarafından el değiştirdiğini öne sürdü.

"Radar cezası yemişler, onu da ben ödedim"

Mendereste yaşayan Tamer Hasanoğulları, arabasının ilanını internette yer alan bir siteye koyduğunu ve dolandırıcıların Denizli’den İzmir’e kadar gelip aracı gördüklerini söyleyerek, “Geldiler, görüştük ve anlaştık. Arabamın üstünde ipotek olduğundan dolayı bankaya gittim. Bankadan para çekerek ipoteği kaldırdım. 63 bin 500 liraya ve 500 lirasını kapora olarak verdiler. O zaman da 29 Şubattı. 29 Şubat, 4 yılda bir gelen bir tarih olduğu için noter bize onay vermedi ve ertesi gün gelmemizi istedi. Dolandırıcılar bana dedi ki: ‘Sen bize vekalet ver, biz de yarın vekalette satışımızı alalım. 15 gün içinde esnaf kefalet kredisi çekip paranı vereceğiz.’ Güven tazelediler; ama beni kandırdılar. İpoteği kaldırmak için bankadan çektiğim parayı da bana ödettirdiler. Ayrıca yolda giderken radar cezası yemişler, onu da ben ödedim. Haberlerde duyduğum kadarıyla Antalya’da dolandırılan kişilerle beni dolandıran kişiler aynı. Bu dolandırıcıların yakalanması ve bizim de zararımızın giderilmesi için adalet önünde hesap vermelerini istiyorum” dedi.

Dolandırıcılık şebekesi, otomobilleri böyle çalıyor

Deniz Küslü ise dolandırıcılık şebekesinin kendisini nasıl mağdur ettiğini anlattı. Küslü, dolandırıcılarla 1 hafta pazarlık yaptığını ve anlaştığını ifade ederek, “Aydın’a gelirsek arabayı alabileceklerini söylediler. Esnaf Kefalet Kredisi çekeceklerini söylediler. Ben bir arkadaşımla Aydın’a gittim, dolandırıcılar 3 kişi geldiler ve ‘bir yere gidip oturalım çay içelim’ dediler. Orada 80 bin TL’lik senet yaptılar. ‘Esnaf Kefalet Kooperatifinden size göndereceğimiz para hesabınıza geçince senedi yırtıp atarsınız’ dediler. Senedi yaptık ve notere gittik. Evrakları hazırlamak için kimliğimi istediler, kimliğimi verdim ve notere çıktılar. Sonra ‘Evraklar hazır ağabey, bir imza işi kaldı’ dediler. Ben de bu şekilde ne olduğunu bilmeden imza atmayacağımı söyledim. Bunu söyleyince bana dolandırıcı olmadıklarını söyleyerek sitem ettiler. Telefonla birini arayıp Nazilli Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı olduğunu söylediler; ama biz sonradan öğrendik ki bu kişi kendi adamlarıymış. O adamla telefonda yaklaşık 2 dakika konuştum ve bana ‘Sen imzayı atınca biz parayı direkt olarak senin hesabına geçireceğiz’ dedi. Güvenerek çıktık, o satışı bir şekilde imzaladık" ifadelerini kullandı.

"‘Buldan Şebekesi Mağdurları’ adında WhatsApp grubumuz var"

Küslü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aracı vekaleten satmışız onu bile okumadan imzaladığımız için sonradan öğrendik. Ondan sonra arabaya sigorta kestirmemiz gerektiğini ve motor numarasına saniyeden baktırmamız gerektiğini söylediler. Bizi iki kişiyle beraber kendi araçlarıyla Nazilli’ye esnaf kefalet için gönderdiler. Diğer kişi de aracı sanayiye götürmek amacıyla aldı. Biz arkamızdan gelecek diye beklerken meğerse o bizim önümüze geçmiş ve Nazilli’den Denizli’ye gitmiş. Denizli’de galericinin biriyle anlaşmış, benim 80 bin TL fiyat biçtiğim arabayı 68 bin TL’ye galericiye satmış. Benim durumumda olan 15-20 kişi daha var. Aynı kişiler tarafından dolandırılmışız. ‘Buldan Şebekesi Mağdurları’ adında WhatsApp grubumuz var. Benim olayımın üzerinden 2 sene geçti ama bu kişiler hala bu işi yapmaya devam ediyor. Adaletin bir an önce yerine getirilmesini istiyorum."