Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Liman Mahallesi'nde dere yatağında bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.