Yangın, Liman Mahallesi'nde dere yatağında bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Samandağ'da sazlık yangını
25.11.2019 - 19:13 | Son Güncelleme: 25.11.2019 - 19:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hatay,
664905 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/664905.aspx
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