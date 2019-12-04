Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Batı ve Orta Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.