Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Batı ve Orta Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.