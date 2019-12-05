Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden, 2 yıl önce 12 yaşında dağa kaçırılan kızı Özlem Çiftçi için Diyarbakır’a gelen Vahide Çiftçi’nin (36) de dâhil olmasıyla evlat nöbetindeki aile sayısı 58’e yükseldi. Çiftçi, kızının 2017 yılında köylerinden PKK’lı teröristlerce dağa kaçırıldığını söyledi. Kızının kaçırıldığında 6. sınıf öğrencisi olduğunu dile getiren Çiftçi, “Örgüt zorla kızımı kaçırdı. Bir grup köye geldi, onlara ‘Kızım nerede?’ diye sordum, ‘Biz kaçırdık.’ dediler” diye konuştu. Çiftçi, kızından 2 yıldır hiç haber alamadığını belirterek, evladına kavuşmak istediğini aktardı.

“Kızımı istiyorum. Şimdi nerededir, bilmiyorum. Onu çok merak ediyorum, acı çekiyorum” diyen Çiftçi, Diyarbakır annelerinin oturma eylemini televizyonda gördüğünü, evladına kavuşmak için eyleme katıldığını kaydetti. Çiftçi, “Kızım 12 yaşındaydı. Elinin kalem tutmasını istedim. Kızımı kaçırdılar ve eline silah verdiler. Kızımı almadan gitmeyeceğim. Kızım devlete teslim ol. Seni çok özlemişim. Her gün senin için ağlıyorum” ifadelerini kullandı.