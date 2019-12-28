Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli bir kamyon durduruldu. Kamyonun kasa kısmında yapılan kontrolde 63 yabancı uyruklu şahıs ile birlikte araç şoförü şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Kamyon kasasında 63 kaçak göçmen yakalandı
28.12.2019 - 19:44 | Son Güncelleme: 28.12.2019 - 19:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İpekyolu ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda kamyon kasasında 63 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Etiketler : Kamyon,
671622 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/671622.aspx
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