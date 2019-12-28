Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli bir kamyon durduruldu. Kamyonun kasa kısmında yapılan kontrolde 63 yabancı uyruklu şahıs ile birlikte araç şoförü şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.