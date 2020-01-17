Yangın, saat 09.00 sıralarında Kerimbey mevkisi sanayi bölgesinde bulunan bir ısı yalıtım ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan çıkan simsiyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışması devam ediyor.
Samsun'da plastik fabrikasında korkutan yangın
17.01.2020 - 09:59 | Son Güncelleme: 17.01.2020 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın bir süre sonra itfaiyeciler tarafından kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : samsun,fabrika,yangın,
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