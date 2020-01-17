Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 09.00 sıralarında Kerimbey mevkisi sanayi bölgesinde bulunan bir ısı yalıtım ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan çıkan simsiyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışması devam ediyor.