Alınan bilgiye göre, Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki "Mustafa Kemal I" adlı kargo gemisi, ilçenin Özerli Mahallesi açıklarında demirledi. Ancak gemi fırtınada sürüklendi.
Dalgaların da etkisiyle Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Hatay'da kargo gemisi karaya oturdu
31.01.2020 - 10:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demir atan kargo gemisi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.
Alınan bilgiye göre, Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki "Mustafa Kemal I" adlı kargo gemisi, ilçenin Özerli Mahallesi açıklarında demirledi. Ancak gemi fırtınada sürüklendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : hatay,kargo gemisi,kara,
678474 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/678474.aspx
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