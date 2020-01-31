Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki "Mustafa Kemal I" adlı kargo gemisi, ilçenin Özerli Mahallesi açıklarında demirledi. Ancak gemi fırtınada sürüklendi.

Dalgaların da etkisiyle Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.