Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yol kenarındaki yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kapanan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun ulaşıma açılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürüyor.