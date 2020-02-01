Yol kenarındaki yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kapanan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun ulaşıma açılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürüyor.