Suşehri ilçesinde dondurucu soğukların etkisiyle hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 15 ile 20 dereceye kadar düştü. İlçede sınırı Kılıçkaya baraj gölü kısmen buz tuttu. Bir çok kuş türünün konakladığı baraj gölünde, kuşların buzların üstünde beslenmeye çalışması görüntülendi.
Kılıçkaya baraj gölü kısmen buz tuttu
10.02.2020 - 16:45 | Son Güncelleme: 10.02.2020 - 16:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya baraj gölü kısmen dondu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sivas,
680504 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/680504.aspx
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