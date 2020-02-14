Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu ortak oturumunun ardından cuma namazını Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile birlikte kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Pakistanlı mevkidaşı ile kıldı
14.02.2020 - 12:53 | Son Güncelleme: 14.02.2020 - 13:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Pakistanlı mevkidaşı Arif Alvi ile kıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Pakistan,Cumhurbaşkanı Erdoğan,
681333 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/681333.aspx
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