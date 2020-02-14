Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu ortak oturumunun ardından cuma namazını Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile birlikte kıldı.